O Al Fahya anunciou esta terça-feira que renovou o contrato com Pedro Emanuel até à próxima temporada de 2025/26.

«Pedro Emanuel exprimiu a sua satisfação pela renovação do seu contrato com o Al Fahya, elogiando o ambiente profissional do clube e o forte apoio da direção e da administração. Afirmou o seu empenho em continuar a colaborar estreitamente com a direção do clube para assegurar uma preparação óptima para a próxima época», pode ler-se numa breve nota nas redes sociais do clube saudita.

O treinador português de 50 anos vai assim para a quinta temporada consecutiva na Arábia Saudita [Al Nassr em 2021/22 e Al Khaleej de 2022 a 2024] e a segunda seguida no Al Fahya, onde alcançou o 13.º lugar no último campeonato saudita.

