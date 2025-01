O Al Nassr anunciou esta sexta-feira a contratação de John Durán.

Proveniente do Aston Villa, o avançado colombiano de 21 anos vai fazer companhia a Cristiano Ronaldo no ataque do clube saudita, que desembolsa 77 milhões de euros.

Esta temporada, Durán já participou em 29 jogos pelos villains tendo faturado por 12 vezes.

O Al Nassr está no terceiro posto da Liga da Arábia Saudita.