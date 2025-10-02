OFICIAL: Rui Pedro Braz é o novo diretor desportivo do Al Ahli
Dirigente português deixou o Benfica pouco depois do fecho de mercado de verão
Rui Pedro Braz é o novo diretor desportivo do Al Ahli, segundo anunciou o clube saudita esta quinta-feira nas redes sociais.
O dirigente de 47 anos tinha ingressado no Benfica em 2021, depois de se ter destacado como comentador desportivo na CNN Portugal, para liderar a política de contratações do clube e reformular o departamento de scouting do clube da Luz.
Rui Pedro Braz deverá chegar a Jedah, a cidade onde joga o Al Ahli, no início da próxima semana, para, segundo revela o clube, «assumir oficialmente suas funções, como parte de um plano que visa construir um projeto desportivo sustentável que irá melhorar a posição do clube a nível nacional, mas também a nível internacional».
No plantel do Al Ahli, Rui Pedro Braz vai reencontrar duas caras conhecidas do futebol português: o ex-sportinguista Merih Demiral e o ex-portista Wenderson Galeno.
📋 نبذة عن خبرات المدير الرياضي الجديد pic.twitter.com/iGOcT1MWCO— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 2, 2025