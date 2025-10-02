Rui Pedro Braz é o novo diretor desportivo do Al Ahli, segundo anunciou o clube saudita esta quinta-feira nas redes sociais.

O dirigente de 47 anos tinha ingressado no Benfica em 2021, depois de se ter destacado como comentador desportivo na CNN Portugal, para liderar a política de contratações do clube e reformular o departamento de scouting do clube da Luz.

Rui Pedro Braz deverá chegar a Jedah, a cidade onde joga o Al Ahli, no início da próxima semana, para, segundo revela o clube, «assumir oficialmente suas funções, como parte de um plano que visa construir um projeto desportivo sustentável que irá melhorar a posição do clube a nível nacional, mas também a nível internacional».

No plantel do Al Ahli, Rui Pedro Braz vai reencontrar duas caras conhecidas do futebol português: o ex-sportinguista Merih Demiral e o ex-portista Wenderson Galeno.

