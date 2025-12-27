Com uma assistência de Roger Fernandes, o Al ittihad bateu este sábado o Al Shabab por 2-0, naquela que é a melhor série da equipa de Jeddah desde a chegada de Sérgio Conceição, com três triunfos consecutivos em todas as competições.

Uma vitória que começou a desenhar-se aos 16 minutos, com o ex-Braga Roger Fernandes a cruzar para a finalização de Ahmed Alghamdi.

¡Gol del Al Ittihad, Ahmed Al-Ghamdi pone en ventaja a los locales!⚽



Al Ittihad 1-0 Al Shabab



O jogo seguiu equilibrado, mas a equipa da casa, que também contou com Danilo Pereira, superiorizou-se na ponta final e acabou por confirmar o triunfo com mais um golo do neerlandês Bergwijn (86m). O Al Ittihad ainda fez o 3-0, já em tempo de compensação, mas este golo acabaria por ser anulado por fora de jogo.

Uma vitória que permite ao Al Ittihad subir até ao sexto lugar da classificação, mas muito longe do líder Al Nassr que, também este sábado, alcançou a décima vitória consecutiva e tem mais 13 pontos do que o antigo campeão.

