O Al Nassr venceu esta sexta-feira o Al Hilal no dérbi da capital da Arábia Saudita por 3-1.

Cristiano Ronaldo bisou no encontro, com um bom remate dentro da área à passagem do minuto 47 e já na segunda parte, converteu uma grande penalidade.

Nas redes sociais, o capitão da Seleção Nacional deixou uma «bicada» aos adversários do Al Hilal dizendo que «Riade é amarelo e azul», aludindo às cores do Al Nassr.

Com este resultado, o Al Nassr atingiu a marca dos 54 pontos, ficando a três do Al Hilal que está no segundo posto da classificação da Liga Saudita.