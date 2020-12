Não está fácil a vida para Rui Vitória: o «seu» Al-Nassr somou este sábado o quarto jogo sem vencer no campeonato saudita, ao perder na receção ao Al Ahli, por 2-1.

Um jogo que ficou decidido apenas a um minuto dos 90. Antes, na primeira parte, a equipa visitante abriu o marcador aos 38 minutos, mas os homens da casa responderam logo no minuto seguinte, por Yahya. Isto depois de Hamdallah ter desperdiçado um penálti para a formação de Rui Vitória, aos 33 minutos.

Aos 89 minutos, no entanto, Fettouhi não imitou Hamdallah e fez ele o 2-1 para o Al Ahli de penálti.

Assim, o Al-Nassr continua no penúltimo lugar da classificação, com apenas cinco pontos conquistados em oito jogos. Já o Al Ahli é terceiro, com 14 pontos.