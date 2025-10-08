Sérgio Conceição deverá ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do Al Ittihad. A informação está a ser avançada por Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado que avança inclusive a equipa técnica que vai acompanhar o antigo internacional português.

O clube saudita, que já foi orientado por Nuno Espírito Santo, está sem treinador desde que afastou o francês Laurent Blanc e conta, no seu plantel com Danilo Pereira e também com Roger, contratado no último defeso ao Sp. Braga.

Segundo está a avançar o jornalista italiano, Sérgio Conceição vai assinar um contrato válido até junho de 2027 e vai contar, na sua equipa técnica, com o apoio de João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo e Vedran Runje, além do analista Eduardo Oliveira.

