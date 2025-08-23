Ainda não foi desta que Ronaldo conquistou um título oficial na Arábia Saudita. O Al Nassr foi derrotado pelo Al Ahli na final da Supertaça da Arábia Saudita por 5-3 nas grandes penalidades após um empate a dois golos no tempo regulamentar. título oficial desde que se juntou ao Al Nassr. O clube treinado por Jorge Jesus e com João Félix também no onze venceu a Supertaça da Arábia Saudita, a terceira da história.

Ronaldo marcou um golo de grande penalidade na primeira parte, num encontro em o Al Ahli de Galeno esteve sempre a correr atrás do prejuízo. Foi mesmo o ex-FC Porto que marcou a grande penalidade decisiva.

Em Hong Kong encontraram-se o terceiro e quinto classificado da última edição da Liga Saudita para a final da Supertaça. No Al Nassr, Jesus voltou a apostar em Félix e Ronaldo, do lado do Al Ahli Galeno (ex-FC Porto) e Demiral (ex-Sporting) foram titulares.

A equipa liderada pelo treinador português entrou melhor, mas nem Wesley nem Félix conseguiram abrir o marcador. À passagem do minuto 22, Ronaldo ainda tentou de bicicleta, no entanto, o remate do avançado português foi à figura de Mendy.

O Al Nassr tanto tentou que, depois de um contra-ataque, Ali Majrashi cortou uma bola com a mão dentro da área. O árbitro Al Hoish não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade. Ronaldo assumiu a marcação do castigo máximo e não vacilou para alegria dos muitos adeptos no estádio.

Porém a vantagem durou pouco. Já em cima do intervalo, Toney colocou a bola dentro da baliza de Al Nassr, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo Kessie com um grande remate, muito colocado, fez o empate. A bola passou mesmo junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Bento.

Na segunda parte, o estado do relvado foi deteriorando-se e dificultou o jogo para as duas equipas.

O primeiro aviso no segundo tempo foi de Ronaldo com um remate forte a obrigar Mendy a uma defesa apertada.

No entanto, o Al Ahli respondeu pouco depois. Cruzamento de Toney no lado direito, Feras Al Brikan recebeu no peito e rematou em cheio no poste direito.

Como diz o ditado, «no melhor pano cai a nódoa» e foi mesmo isso que aconteceu aos 82 minutos. Kessie decidiu tentar fintar em zona proibida e perdeu a bola para Brozovic. O croata não se fez rogado, entrou na área e desferiu um remate em arco para o 2-1.

Quando o jogo já parecia resolvido, foi a vez de Bento oferecer um golo. Canto marcado por Mahrez, o guardião brasileiro saiu muito mal de entre os postes e Ibañez cabeceou sozinho para levar o jogo para as grandes penalidades.

Da marca dos 11 metros, Mendy defendeu a grande penalidade de Al Khaidari e Galeno foi chamado para converter o penálti decisivo. O ex-FC Porto marcou e deu o primeiro título da época ao Al Ahli. Continua a «travessia no deserto» para Ronaldo na Arábia Saudita que continua sem conseguir conquistar um título oficial na península arábica.

