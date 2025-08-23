VÍDEO: derrota na Supertaça prolonga «travessia no deserto» de Ronaldo
Capitão da Seleção Nacional marcou, mas Galeno foi carrasco nas grandes penalidades e Al Ahli vence o Al Nassr
Ainda não foi desta que Ronaldo conquistou um título oficial na Arábia Saudita. O Al Nassr foi derrotado pelo Al Ahli na final da Supertaça da Arábia Saudita por 5-3 nas grandes penalidades após um empate a dois golos no tempo regulamentar. título oficial desde que se juntou ao Al Nassr. O clube treinado por Jorge Jesus e com João Félix também no onze venceu a Supertaça da Arábia Saudita, a terceira da história.
Ronaldo marcou um golo de grande penalidade na primeira parte, num encontro em o Al Ahli de Galeno esteve sempre a correr atrás do prejuízo. Foi mesmo o ex-FC Porto que marcou a grande penalidade decisiva.
Em Hong Kong encontraram-se o terceiro e quinto classificado da última edição da Liga Saudita para a final da Supertaça. No Al Nassr, Jesus voltou a apostar em Félix e Ronaldo, do lado do Al Ahli Galeno (ex-FC Porto) e Demiral (ex-Sporting) foram titulares.
A equipa liderada pelo treinador português entrou melhor, mas nem Wesley nem Félix conseguiram abrir o marcador. À passagem do minuto 22, Ronaldo ainda tentou de bicicleta, no entanto, o remate do avançado português foi à figura de Mendy.
Cristiano Ronaldo a calibrar a mira de bicicleta 🚲#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli pic.twitter.com/gKHvHXSZqP— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
O Al Nassr tanto tentou que, depois de um contra-ataque, Ali Majrashi cortou uma bola com a mão dentro da área. O árbitro Al Hoish não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade. Ronaldo assumiu a marcação do castigo máximo e não vacilou para alegria dos muitos adeptos no estádio.
Cristiano Ronaldo, who else 🐐#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli pic.twitter.com/oW4x1XAfc5— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
Porém a vantagem durou pouco. Já em cima do intervalo, Toney colocou a bola dentro da baliza de Al Nassr, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo Kessie com um grande remate, muito colocado, fez o empate. A bola passou mesmo junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Bento.
Na segunda parte, o estado do relvado foi deteriorando-se e dificultou o jogo para as duas equipas.
O primeiro aviso no segundo tempo foi de Ronaldo com um remate forte a obrigar Mendy a uma defesa apertada.
No entanto, o Al Ahli respondeu pouco depois. Cruzamento de Toney no lado direito, Feras Al Brikan recebeu no peito e rematou em cheio no poste direito.
Como diz o ditado, «no melhor pano cai a nódoa» e foi mesmo isso que aconteceu aos 82 minutos. Kessie decidiu tentar fintar em zona proibida e perdeu a bola para Brozovic. O croata não se fez rogado, entrou na área e desferiu um remate em arco para o 2-1.
Brozovic agradeceu a oferta 🎁#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli #bigpicture pic.twitter.com/UPXTuTIAaj— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
Quando o jogo já parecia resolvido, foi a vez de Bento oferecer um golo. Canto marcado por Mahrez, o guardião brasileiro saiu muito mal de entre os postes e Ibañez cabeceou sozinho para levar o jogo para as grandes penalidades.
Bento falhou, Ibanez aproveitou 🥶#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli pic.twitter.com/HbbUFtaoH9— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
Da marca dos 11 metros, Mendy defendeu a grande penalidade de Al Khaidari e Galeno foi chamado para converter o penálti decisivo. O ex-FC Porto marcou e deu o primeiro título da época ao Al Ahli. Continua a «travessia no deserto» para Ronaldo na Arábia Saudita que continua sem conseguir conquistar um título oficial na península arábica.
Galeno a dar a Supertaça ao Al-Ahli 🔥#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli pic.twitter.com/6nrWmUlIpV— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025