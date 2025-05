A vida na Arábia Saudita parece estar a complicar-se para Gabri Veiga, jogador do Al Ahli.

Depois das notícias acerca das negociações do jovem espanhol com o FC Porto, os adeptos do clube da capital saudita não levaram da melhor forma e depois da derrota desta quinta-feira pelas mãos do Al Ettifaq, Veiga foi assobiado e insultado quando se encaminhava para os balneários.

O internacional jovem espanhol, de 22 anos, cumpre a segunda temporada na Arábia Saudita depois de ter saído do Celta de Vigo em 2022/23, onde fez toda a formação até ao escalão sénior. Esta época, Gabri Veiga foi opção em 45 partidas tendo apontado oito golos e feito seis assistências.

Veja aqui a reação dos adeptos do Al Ahli: