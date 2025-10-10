Arabia Saudita
Há 17 min
VÍDEO: adeptos do Al Ittihad continuam a festa de receção a Conceição
No decorrer de um jogo de basquetebol, a bancada inteira cantou pelo nome do português
Sérgio Conceição, novo técnico do Al Ittihad, continua a viver o «sonho das Arábias». Esta sexta-feira, o treinador português já teve um primeiro dia intenso na liderança dos sauditas.
A festa de receção do ex-FC Porto feita pelos adeptos continua. Conceição apareceu num jogo de basquetebol do Al Ittihad. Rapidamente a bancada inteira começou a cantar pelo nome do português, uma ação que promoveu uma reação sentida de Conceição.
Ora veja o vídeo:
