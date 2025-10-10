Sérgio Conceição, novo técnico do Al Ittihad, continua a viver o «sonho das Arábias». Esta sexta-feira, o treinador português já teve um primeiro dia intenso na liderança dos sauditas.

A festa de receção do ex-FC Porto feita pelos adeptos continua. Conceição apareceu num jogo de basquetebol do Al Ittihad. Rapidamente a bancada inteira começou a cantar pelo nome do português, uma ação que promoveu uma reação sentida de Conceição.

Ora veja o vídeo: