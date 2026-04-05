VÍDEO: Al Fateh de José Gomes perde, Tozé marca no empate do Al Riyadh
Treinador português derrotado diante do Al Okhdood (1-0), já o Al Ettifaq venceu o Al Qadisiya por 3-2
O Al Fateh, treinado pelo português José Gomes, perdeu este domingo frente ao Al Okhdood por 1-0, numa partida a contar para a 27.ª jornada da liga saudita.
Jorge Fernandes, ex-Tondela e V. Guimarães, foi titular na equipa visitante, que sofreu o único golo da partida já perto do intervalo. Al Hatila recebeu uma bola já dentro da área e desferiu um remate fortíssimo para o 1-0.
Com este resultado, o Al Okhdood mantém-se no 17,º lugar, em zona de despromoção, com 16 pontos conquistados, já o Al Fateh encontra-se no 13.º posto, com 28.
Já no encontro entre o Al Riyadh e o Al Shabab registou-se uma igualdade a uma bola, com o português Tozé (ex- V. Guimarães, Moreirense, Estoril e FC Porto) em destaque.
Os dois golos da partida surgiram na primeira parte. Hamdallah (34m) fez o que quis da defesa do Al Riyadh e acabou por conseguir colocar a bola no fundo das redes. No entanto, a vantagem durou pouco e Tozé marcou o golo do empate após converter uma grande penalidade.
A igualdade deixa a formação da casa abaixo da linha de água, no 16.º lugar, com 20 pontos, menos dez que o Al Shabab na 12.ª posição da classificação.
Por fim, Al Ettifaq e Al Qadisiya registaram o resultado com mais golos do dia, com um triunfo por 3-2 da equipa da casa.
Contudo, foi a formação visitante que entrou melhor na partida e chegou ao golo por Quinones (33m). Logo de seguida, Abu Al Shamat foi expulso no Al Qadisiya e cinco minutos depois, Hendry (empatou para o Al Ettifaq.
A segunda parte começou com o golo da reviravolta por intermédio de Dembele (47m), enquanto Wijnaldum (74m) dilatou a vantagem com uma grande penalidade. Até ao final, Quinones (87m) bisou no encontro, mas foi já insuficiente para evitar a derrota do Al Qadisiya, que ainda viu o defesa Alvarez expulso por segundo amarelo.
O Al Qadisiya é quarto classificado, com 60 pontos, enquanto o Al Ettifaq segue na sétima posição, com 42 pontos conquistados.