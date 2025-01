O Al Hilal de Jorge Jesus voltou a destacar-se no topo da classificação da liga saudita esta terça-feira ao bater o Al Wehda por 4-1, em jogo da 16.ª jornada da liga saudita, num jogo disputado ao ritmo do samba de Marcos Leonardo e Malcom que estiveram nos quatro golos da equipa de Riade.

O FILME DO JOGO

Com o Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd a abarrotar, o A Hilal entrou com tudo no jogo e aos 7 minutos já estava em vantagem. Bomba de Renan Lodi do meio da rua, Al-Owaishir complicou, ao defender para a frente e Marcos Leonardo, oportuno, apareceu na área a finalizar. 15.º golo do avançado ex-Benfica em vinte jogos na presente temporada.

🔵⚪️ 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰️ 7' AL HILAL 1 x 0 AL WEHDA

⚽️ Marcos Leonardo



Com oportunismo, ML abre o placar!! 🇧🇷



pic.twitter.com/QvWZrBVNmA — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 21, 2025

Quatro minutos volvidos e novo golo para o Al Hilal, marcado exatamente do mesmo sítio, agora com Malcom a atirar a contar, após boa triangulação da equipa da casa e assistência de Mohamed Kanno. Aos onze minutos o Al Hilal já vencia por 2-0 e não tirava o pé do acelerador.

🔵⚪️ 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰️ 11' AL HILAL 2 x 0 AL WEHDA

⚽️ Malcom

🅰️ Kanno



E tem mais gol brasileiro! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



pic.twitter.com/gquFxqFVd5 — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 21, 2025

O Al Wehda ainda tentou reagir, mas sempre que subia as suas linhas, o Al Hilal criava novas oportunidades, em transições rápidas, com João Cancelo em destaque sobre o corredor direito. O lateral português esteve muito perto de fazer o terceiro, já perto do intervalo, e ainda arrancou aplausos num lance em que deixou dois adversários nas costas em drible.

Ao intervalo, o resultado pecava apenas por escasso, tendo em conta as muitas oportunidades da equipa de Jorge Jesus, mas a segunda parte seria bem diferente.

Com duas alterações para a segunda parte, o Al Wehda entrou transfigurado para a segunda parte que foi bem mais aberta do que a primeira, também com o Al Hilal a ceder mais a posse de bola. Goodwin arrancou um livre perigoso, na sequência de uma falta de Cancelo, enquanto Ighalo esteve a centímetros de marcar. Valeu ao Hilal uma espetacular defesa de Bounou a manter intata a vantagem da equipa de Jorge Jesus.

O jogo acelerou na etapa final, depois das muitas alterações promovidas pelos dois treinadores, mas Jorge Jesus ficou mais descansado, aos 82 minutos, quando, na sequência de um livre de Rúben Neves, Malcom bisou de cabeça e fez 0 3-0 para o Al Hillal.

⚽️ Doublé de Malcom pour le 3-0 !



Al Hilal 3 - 0 Al Wehda



pic.twitter.com/petU0DFmXT — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 21, 2025

Um terceiro golo que acabava com as dúvidas, mas o jogo estava frenético e o Al Wehda ainda reduziu a diferença, aos 89 minutos, com um golo do australiano Craig Goodwin.

No entanto, a última palavra foi mesmo do Al Hilal e, já em tempo de compensação, Al Hamddan, com assistência de Marcos Leonardo, fixou o resultado final em 4-1.

Com a terceira goleada nos últimos três jogos, com 18 golos marcados e apenas um consentido, a equipa de Jorge Jesus volta a destacar-se no topo da classificação, agora com mais três pontos do que o Al Ittihad que, esta quarta-feira, recebe o Al Shabab.