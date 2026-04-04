Uma assistência de Rúben Neves e um golo do ex-Benfica, Marcos Leonardo, não bastaram ao Al Hilal para conseguir derrotar o Al Taawon (2-2), que assim vê a distância para líder da Liga saudita, Al Nassr, alargar para cinco pontos.

O jovem avançado francês Kader Meïté inventou o 1-0 em cima do intervalo, mas o Al Hilal viu o adversário virar o resultado do avesso com o bis do defesa brasileiro Andrei Girotto em dois lances de bola aérea (55 e 67m).

Já dentro do quarto de hora final, Marcos Leonardo repôs a igualdade, tendo o 2-2 se mantido inalterado até ao fim do encontro, que foi arbitrado pelo português Luís Godinho.

A figura da partida foi o guarda-redes do Al Taawon, o brasileiro Mailson, com uma mão-cheia de grandes defesas.

O empate deixa o Al Hilal a cinco pontos de distância do Al Nassr, que na sexta-feira derrotou o Al Najma por 5-2 com um bis do regressado Cristiano Ronaldo.

Para além disso, a equipa de Riade foi apanhada pelo Al Ahli na segunda posição da Liga saudita, que este sábado venceu o Damac por 3-0, com Galeno a assistir para o primeiro golo do encontro, apontado por Ivan Toney num lance caricato.

Nota ainda para o triunfo do NEOM, com Luís Maximiano na baliza, frente ao Al Fayha, orientado por Pedro Emanuel (1-0), num jogo resolvido pelo uruguaio Luciano Rodríguez aos 74 minutos.