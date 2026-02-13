O Al Hilal segue inabalável no comando da liga saudita depois desta sexta-feira ter recebido e vencido o Al Ettifaq por 2-0, em jogo da 21.ª jornada d campeonato, recuperando a vantagem de três pontos sobre o Al Ahli e de quatro sobre o Al Nassr que só entra em ação este sábado, já com Cristiano Ronaldo novamente disponível.

Com Rúben Neves a titular, a equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 13 minutos, com um golo de cabeça Mohamed Kanno, após assistência de Malcom, antes de Al Dawsari duplicar a vantagem, aos 31, em mais um lance protagonizado por Malcom.

A vencer por 2-0 ao intervalo, a equipa comandada por Simone Inzaghi controlou depois o adversário, atual sexto classificado da liga saudita.

