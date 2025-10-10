O Al Ittihad publicou um vídeo esta sexta-feira com um resumo do intenso primeiro dia de Sérgio Conceição no clube de Jeddah, desde que aterrou, passando pelas primeiras entrevistas, até ao primeiro treino.

Um vídeo que arranca exatamente com as primeiras sensações do treinador português, depois do primeiro café na Arábia Saudita. «O que eu vejo é um clube grande, um clube que ganhar títulos e que está habituado a ganhar. Viemos para aqui com a intenção de dar continuidade a essa senda ganhadora do clube», refere Conceição após os primeiros contatos.

Cumpridas todas as formalidades, Sérgio Conceição conheceu depois o estádio, o staff e o plantel. «Estamos felizes e honrados por representar um clube como Al Ittihad. Aquilo que prometemos é muito trabalho, muita dedicação, muita ambição em cada dia que estamos aqui a representar estas cores da melhor forma e a melhor forma é obter resultados», destaca ainda o novo líder do grande clube de Jeddah.

Ora veja: