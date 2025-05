O Al Najma de Mário Silva venceu este domingo o Ohod Club por 2-0 e carimbou a subida à primeira divisão da Arábia Saudita.

A equipa do treinador português que ganhou a UEFA Youth League com o FC Porto em 2018/19, chegou à vantagem por intermédio do neerlandês Sylla Sow [38m] que fuzilou a baliza do Ohod Club depois de um canto do lado esquerdo.

No segundo tempo, aos 85 minutos, Rayan desferiu um grande remate fora da área e confirmou o triunfo na partida.

Este resultado garantiu ao Al Najma ficar no segundo lugar da classificação com 62 pontos e garantiu a promoção ao principal escalão do futebol saudita.