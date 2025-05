O Al Nassr perdeu esta quarta-feira frente ao Al Ittihad por 3-2 numa partida a contar para a 30.ª ronda do campeonato saudita, num jogo que terminou em confusão no relvado.

Com Ronaldo e Otávio titulares, o Al Nassr não podia ter pedido um começo melhor e Mané logo aos três minutos abriu o marcador.

Antes do intervalo, Yahya [37m] dilatou a vantagem no marcador e deixou o Al Nassr a vencer por 2-0.

No segundo tempo, o Al Ittihad conseguiu fazer a reviravolta. Benzema [49m], Kanté [52m] igualaram o encontro e já perto do final, aos 90m+4, Aouar aproveitou uma falha defensiva do Al Nassr e fechou o marcador em 3-2.

O final do encontro ficou marcado por fortes confrontos entre as duas equipas sendo que tudo começou num agarrão de Al Khaibari a Diaby que respondeu de forma violenta.

Com esta derrota, o Al Nassr está no quarto lugar, fora da zona de Liga dos Campeões asiática com 60 pontos, a 11 do Al Ittihad que lidera o campeonato com 71, quando faltam quatro jornadas para o fim.