VÍDEO: Al Nassr vence com golos de Félix e CR7, que chega aos 950
Ex-Benfica chegou aos 12 golos em 12 jogos, e Ronaldo fechou a conta no triunfo por 2-0 sobre o Al Hazem
Faltam 50. Depois do golo da noite deste sábado frente ao Al Hazem, Cristiano Ronaldo está a meia centena de golos de chegar aos tão almejados 1000, em partidas oficiais.
Depois da viagem à Índia, para a Liga dos Campeões Asiática 2, o Al Nassr regressou às competições internas com o habitual domínio ofensivo. Aos 25 minutos, João Félix aproveitou um cruzamento preciso de Ayman Yahya para inaugurar o marcador, o 12.º golo em 12 jogos pelo clube saudita.
O Al Hazem, que contou com os portugueses Bruno Varela e Fábio Martins, tentou reagir, mas a experiência e eficácia do ataque luso do Al Nassr acabaram por fazer a diferença. Já aos 88 minutos, Cristiano Ronaldo fechou o resultado com o golo 950 da sua carreira, após assistência de Wesley.
Com este triunfo, o Al Nassr mantém um registo perfeito no campeonato, seis vitórias em seis jogos, e lidera com 18 pontos, mais três do que o Al Taawon.