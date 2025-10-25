Faltam 50. Depois do golo da noite deste sábado frente ao Al Hazem, Cristiano Ronaldo está a meia centena de golos de chegar aos tão almejados 1000, em partidas oficiais.

Depois da viagem à Índia, para a Liga dos Campeões Asiática 2, o Al Nassr regressou às competições internas com o habitual domínio ofensivo. Aos 25 minutos, João Félix aproveitou um cruzamento preciso de Ayman Yahya para inaugurar o marcador, o 12.º golo em 12 jogos pelo clube saudita.

O Al Hazem, que contou com os portugueses Bruno Varela e Fábio Martins, tentou reagir, mas a experiência e eficácia do ataque luso do Al Nassr acabaram por fazer a diferença. Já aos 88 minutos, Cristiano Ronaldo fechou o resultado com o golo 950 da sua carreira, após assistência de Wesley.

Com este triunfo, o Al Nassr mantém um registo perfeito no campeonato, seis vitórias em seis jogos, e lidera com 18 pontos, mais três do que o Al Taawon.