O Al Ittihad de Danilo Pereira venceu este domingo o Al Feiha de Pedro Emanuel por 3-0 em jogo da 31.ª jornada da liga saudita, resultado que deixa, desde já, o al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio arredado da luta pelo título e obriga o Al Hilal de João Cancelo e Rúben Neves a vencer esta segunda-feira para ainda acalentar algumas esperanças de chegar ao primeiro lugar.

Uma vitória categórica selada com mais dois golos de Karim Benzema (já soma 21 esta época, mais 10 assistências) e um autogolo de Al Baqawi, numa partida em que Danilo Pereira cumpriu castigo.

Com este triunfo, a equipa comandada por Laurent Blanc fica, desde já, com uma mão no título, uma vez que passa a contar com mais nove pontos do que o Al Hilal que, esta segunda-feira, recebe o Al Orobah.

Fora das contas do título está o Al Nassr que, afundado mo quinto lugar, já está a 14 pontos do líder, com apenas quatro jogos por realizar.

Confira a classificação da liga saudita