Karim Benzema estreou-se pelo Al Hilal com um hat-trick na goleada ao Al Okhdood (6-0), mas, no final do jogo, voltou a ser protagonista, na entrevista-rápida que se seguiu, reagindo mal às perguntas sobre o seu anterior clube, o Al Ittihad de Sérgio Conceição.

Questionado sobre a saída do Al Ittihad, o Bola de Ouro de 2022 disse que queria falar apenas sobre o jogo. Ora, sobre o jogo, o avançado francês destacou o jogo coletivo. «Sim, foi uma exibição boa. Sinto-me muito bem. Sinto-me bem com este tipo de jogadores, com esta equipa. Jogámos e lutámos juntos, isso é bom», referiu.

Uma avaliação que levou o jornalista a perguntar se não sentiu o mesmo apoio no Al Ittihad. Benzema voltou a torcer o nariz. «Eu não disse isso. Disse que me senti bem. É diferente», respondeu.

O clima já estava tenso, mas uma terceira pergunta sobre o Al Ittihad deixou Benzema novamente incomodado. O jornalista quis saber porque é que Benzema não se despediu dos antigos companheiros. «Não sabes? Pergunta a eles», atirou ainda.

Ora veja: