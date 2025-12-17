Cristianinho foi determinante no empate da equipa de sub-16 do Al Nassr diante dos rivais do Al Ittihad ao marcar o golo do empate 1-1 no campeonato saudita de juniores.

Um golo com um pormenor a lembrar as capacidade do pai, Cristiano Ronaldo, com uma boa elevação na área, para um primeiro desvio de cabeça, antes de finalizar.

Ora veja: