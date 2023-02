Cristiano Ronaldo, mesmo sem fazer uma grande exibição, foi determinante na vitória do Al Nassr sobre o Al Taawoun (2-1), esta sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da liga saudita. O internacional português fez duas assistências, a primeira com um grande passe, a segunda com alguma sorte, mas a verdade é que foi decisivo na conquista dos três pontos que permitem ao conjunto de Rudi Garcia alcançar o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo no primeiro lugar da classificação.

O Al Nassr entrou com tudo no jogo, mesmo com Rudi Garcia a deixar alguns habituais no banco, com Cristiano Ronaldo, bem adiantado, a voltar a ser a principal referência do ataque. A equipa a casa, com mais posse de bola, exibia uma boa circulação de bola, mas estava a revelar enorme dificuldade em fazê-la chegar ao jogador português.

Ronaldo já tinha rematado à entrada da área, fazendo a bola rasar a trave, mas foi quando recuou no campo, aos 18 minutos, que o Al Nassr chegou à vantagem. Um golo que resulta de um grande passe do internacional português, ainda antes do meio-campo, que permitiu a Al Ghareeb isolar-se e bater Mailson como quis.

O Al Taawioun acabou por equilibrar o jogo, mas o intervalo chegou depois de uma transição rápida do Al Nassr que deixou Cristiano Ronaldo a pedir uma grande penalidade, por um alegado corte com o braço de um adversário.

O jogo acabou por complicar-se na segunda parte, desde logo, porque o Al Taawoun entrou bem melhor e encostou a equipa da casa às cordas. O empate acabou por chegar cedo, ao minuto 47, na sequência de um cruzamento largo da direita. O guarda-redes do Al Nassr saiu em falso e o espanhol Álvaro Medrán apareceu junto ao segundo poste a finalizar de primeira.

Um golo que fez o Al Nassr perder o equilíbrio e o Al Taawoun chegou mesmo a festejar um segundo golo, desta vez marcado pelo camaronês Tawamba, mas a reviravolta acabou por ser anulada devido a um fora de jogo detetado pelo VAR.

Rudi Garcia não esperou muito mais e lançou para a contenda Pipi Martinez, Masharipov e Talisca. O Al Nassr voltou a carregar sobre o adversário e acabou por recuperar a vantagem, aos 78 minutos, num lance polémico. A equipa da casa marcou num momento em que a bandeirola já estava levantada, supostamente a apontar para a posição irregular de Ronaldo, que amparou a bola para o remate de Madu, no entanto, o VAR acabou por validar o golo.

O jogo ainda seguiu tenso até final, com oportunidades nas duas balizas, mas o Al Nassr acabou por garantir o essencial: os três pontos que lhe permitem subir ao primeiro lugar, com os mesmos 40 pontos do que o Al Ittihad e também do Al Shabab, embora esta equipa já tenha mais um jogo realizado.

Confira as duas assistências de Cristiano Ronaldo: