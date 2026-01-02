VÍDEO: ex-Sporting impõe primeira derrota no campeonato ao Al Nassr de Ronaldo
Demiral fez o 3-2 num clássico intenso, marcado pela inspiração de Galeno e Ivan Toney, e Al Nassr deixa a liderança em risco
Demiral fez o 3-2 num clássico intenso, marcado pela inspiração de Galeno e Ivan Toney, e Al Nassr deixa a liderança em risco
O clássico da 13.ª jornada do campeonato saudita acabou por sorrir ao Al Ahli, que venceu o Al Nassr por 3-2 e infligiu à equipa de Jorge Jesus a primeira derrota na prova.
RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.
O arranque foi elétrico e logo no primeiro minuto o Al Ahli esteve muito perto de marcar. Galeno surgiu isolado após passe de Ivan Toney, permitiu a defesa de Nawaf, mas Matheus Gonçalves atirou a recarga com estrondo à trave. O aviso transformou-se em golo pouco depois.
Aos sete minutos, Galeno voltou a fazer a diferença no corredor esquerdo, com uma arrancada poderosa antes de cruzar rasteiro para Toney encostar para o 1-0. O extremo brasileiro, ex-FC Porto, continuava imparável e, aos 11 minutos, voltou a fugir pela esquerda para assistir Al Majrashi, que desperdiçou o 2-0 ao rematar ao lado.
O segundo golo acabaria mesmo por surgir aos 20 minutos, novamente em contra-ataque. Um passe longo e preciso de Al Ghannam isolou Ivan Toney, que não vacilou na cara de Nawaf e fez o bis, colocando o Al Ahli numa posição confortável.
O Al Nassr, orientado por Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo e João Félix no onze, respondeu e beneficiou de um erro clamoroso para regressar ao jogo. Aos 31 minutos, Al Amri arriscou um remate de muito longe e o guarda-redes do Al Ahli deixou escapar a bola por entre as pernas, reduzindo para 2-1.
Alguém pediu um frango? 🐔— sport tv (@sporttvportugal) January 2, 2026
Falha incrível do guarda-redes do Al Ahli 😳#sporttvportugal #SAUDInasporttv #AlAhli #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/0Yrp2iufxH
A equipa de Riade ganhou confiança e esteve perto do empate antes do intervalo. Aos 41 minutos, Cristiano Ronaldo cabeceou com perigo, a rasar a trave, e aos 44, o 2-2 tornou-se realidade. Canto batido por Brozovic e Al Amri, novamente ele, a subir mais alto para cabecear para o fundo das redes.
Ainda houve tempo para mais emoção nos descontos. Galeno voltou a conduzir um contra-ataque rápido e cruzou para Toney, que acertou no poste esquerdo da baliza do Al Nassr, falhando o hat-trick por centímetros.
Na segunda parte surgiu o lance que selou o desfecho. Livre batido junto à área, Ivan Toney apareceu novamente como peça-chave ao assistir para o centro, e Merih Demiral, antigo defesa do Sporting, aproveitou um ressalto para cabecear para o fundo das redes, fazendo o 3-2 e devolvendo a vantagem ao conjunto de Jeddah.
Antes do final do encontro, Majrashi e João Félix envolveram-se em confrontos com o lateral do Al Ahli a ver o cartão vermelho após ter acertado com um soco no português. Logo a seguir Boushal travou Saleh, quando era o último jogador antes da área do Al Nassr e viu também a cartolina vermelha mostrada pelo juiz da partida.
Com este resultado, o Al Nassr perde pela primeira vez no campeonato, mas mantém-se no primeiro lugar, com 31 pontos, mais dois do que o Al Hilal, ainda que com mais um jogo disputado. Já o Al Ahli consolida-se no quarto posto, agora com 25 pontos.