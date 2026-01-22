Um golo e uma assistência de Fábio Martins não bastaram ao Al Hazem para vencer na casa do Al Taawoun, quarto classificado na Liga saudita. O jogo da 17.ª jornada contou com várias oportunidades junto de ambas as balizas e terminou empatado a duas bolas.

O Al Taawoun arrancou melhor na partida e, depois de uma defesa apertada de Bruno Varela para o poste da sua baliza (19m), Roger Martínez inaugurou o marcador (23m) na conclusão de um ataque rápido bem desenhado pela equipa da casa.

A resposta do Al Hazem começou a ganhar forma na reta final do primeiro tempo, que fechou com o defesa do Al Taawoun, Al Dossari, a negar o empate a Fábio Martins com um corte providencial à boca da sua baliza.

No entanto, o avançado português acabaria por fazer o empate a abrir o segundo tempo (49m) e assistiu para a reviravolta, consumada por Yousef Al Shammari (55m).

Os lances de perigo sucediam-se perto das duas áreas. Aos 64 minutos, Bruno Varela voou para negar o golo a Victor Hugo, e aos 75, Yousef Al Shammari foi displicente na cara de Mailson, perdendo uma ocasião flagrante para bisar.

A cinco minutos dos 90, Roger Martínez acabaria por repor a igualdade, sendo que o Al Tawooun ainda viu um golo ser-lhe anulado no tempo de compensação, por fora de jogo.

O empate deixa o Al Tawooun com 35 pontos, menos dois do que os segundos classificados da Liga saudita, Al Nassr e Al Ahli. Quanto ao Al Hazem é 11.º com 17 pontos.