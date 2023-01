O filho de Anderson Talisca, Samuel, esteve este domingo no treino do Al Nassr, trocou umas bolas com Cristiano Ronaldo e até arrancou-lhe uma gargalhada, quando imitou o famoso festejo do internacional português.

As imagens mostram o pequeno Samuel a ensaiar uns remates no ginásio, com o internacional português a defender e, num segundo vídeo, também é possível ver o Samuel a fazer a famosa pirueta e a dizer «siiiiiiimmmmm»

Treino no ginásio:

Comemoração do pequeno Talisca, à Ronaldo: