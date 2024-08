Jorge Jesus despediu-se de Michael com um sentido abraço e a certeza que um dia vão voltar a trabalhar juntos. O avançado que deixou marca forte no clube saudita está de regresso ao Brasil para jogar no Flamengo, um clube onde o treinador português conquistou cinco títulos, tantos como já soma no Al Hilal.

Um momento que se seguiu à conquista da Supertaça da Arábia Saudita, precisamente o quinto título conquistado por Jorge Jesus na Arábia Saudita. Michael, de 28 anos, regressa, assim, ao Flamengo, onde já tinha jogado antes de «emigrar» para a Arábia Saudita.

No momento do último abraço, Jorge Jesus terá garantido ao avançado que vai voltar a treiná-lo. Falta saber em que clube.

A saída de Michael permite ao Al Hilal voltar a inscrever Neymar que tinha cedido a vaga de estrangeiro a Renan Lodi em janeiro passado, quando ainda estava a recuperar de lesão.

O momento da despedida entre Jorge Jesus e Michael: