VÍDEO: João Félix assiste e Al Nassr vence com golo ao minuto 90+5
Líder da Liga saudita quase esbarrou no muro erguido por Luís Maximiano na baliza do NEOM
O guarda-redes português Luís Maximiano defendeu quase tudo, mas nem assim conseguiu evitar a derrota do NEOM na casa do Al Nassr (1-0), consumada com um golo ao minuto 90+5 apontado por Simakan, a passe de João Félix. A equipa orientada por Jorge Jesus recuperou, assim, a liderança isolada da Liga saudita.
O jogo em Riade apenas ficou resolvido no período de compensação porque Luís Maximiano exibiu-se a nível monstruoso na baliza do NEOM. Fez um total de nove defesas, algumas de grande dificuldade, que deixaram a formação de Christophe Galtier às portas de uma surpresa na casa do líder.
A parte final do encontro foi de loucos, com Brozovic, médio do Al Nassr, a acertar no poste ao minuto 74, tal como fizeram Tanfouri (72m) e Benrahma (85m) pelo NEOM.
Mas as estatísticas foram avassaladoras para o lado do Al Nassr, que fez uma dezena de remates enquadrados com a baliza adversária. No último, Simakan marcou, na sequência de um livre lateral batido por João Félix.
Com este triunfo arrancado a ferros, o Al Nassr, que não contou com Cristiano Ronaldo devido a lesão, volta a isolar-se no comando da Liga saudita, agora com 64 pontos, mais dois do que o Al Ahli e três do que o Al Hilal.