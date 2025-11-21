O Al Ahli venceu em casa o Al Qadsiah na 9.ª jornada da Liga saudita e manteve a invencibilidade nesta temporada na prova.

Num duelo que colocou frente a frente Wenderson Galeno e Otávio, que jogaram juntos no FC Porto, o Al Ahli adiantou-se no marcador logo aos 6 minutos precisamente por Galeno, que se estreou a marcar em 2025/26 após uma oferta desastrosa de um jogador da equipa visitante.

Já perto do intervalo, Otávio envolveu-se numa aparente picardia com Al-Johani e rebolou no relvado após ser atingido pelo médio saudita do Al Ahli, que recebeu ordem de expulsão.

Em superioridade numérica, o Al Qadsiah, equipa pela qual alinhou também o ex-Benfica Julian Weigl, chegou à igualdade por Abdullah Al-Salem, que tinha acabado de ser lançado no jogo.

Só que o Al Ahli, mesmo em inferioridade numérica durante toda a segunda parte, reagiu de imediato e voltou à vantagem aos 66m por intermédio de Franck Kessié, que deu a vitória à equipa de Jeddah, cujo diretor-desportivo é o ex-Benfica Rui Pedro Braz.

Com este resultado, o Al Ahli ultrapassa o Al Qadsiah na classificação: é agora 4.º classificado no campeonato com 19 pontos, fruto de cinco vitórias e quatro empates.