VÍDEO: Pedro Rebocho assiste na goleada ao Damac de Armando Evangelista
Al Khaleej vence por 4-0 e fecha sequência de quatro jornadas seguidas sem ganhar na Liga saudita
O Al Khaleej deu um pontapé na crise, na Liga saudita, com uma goleada por 4-0, na 14.ª jornada da prova, frente ao Damac, que tem como treinador Armando Evangelista.
O volumoso resultado começou a desenhar-se logo no minuto inicial, quando, no fecho de uma bela jogada coletiva, o lateral-esquerdo português Pedro Rebocho serviu Konstantinos Fortounis para o 1-0.
A vida do Damac complicou-se ainda mais ao minuto 24, com a expulsão de Abdelkader Bedrane, e tornou-se hercúlea com o segundo golo do Al Khaleej, apontado em cima do intervalo por Georgios Masouras.
Daí até ao consumar da goleada foi um pequeno passo, que Joshua King (47m) e Hussain Al Sultan (80m) confirmaram na etapa complementar.
O Al Khaleej regressa aos triunfos na Liga saudita, quatro jornadas depois, e assim segura a nona posição na tabela classificativa, agora com 18 pontos.
Em pior situação encontra-se o Damac, que tem apenas nove pontos, somou a segunda derrota consecutiva no campeonato e pode cair para a zona de despromoção, caso o Al Riyadh vença, no sábado, o Al Fayha.