A terceira vitória consecutiva do Al Ittihad, de Sérgio Conceição, na Liga saudita contou com o importante contributo do internacional sub-21 português Roger Fernandes, autor do primeiro golo do encontro referente à 12.ª jornada da prova, que terminou com o triunfo por 3-1 da equipa de Jeddah.

Na casa do NEOM, o campeão saudita adiantou-se no marcador aos 14 minutos com uma finalização de cabeça do ex-Sp. Braga, na sequência de um bom cruzamento de Bergwijn.

O Al Ittihad, que contou com Danilo Pereira na defesa, parecia ter a situação controlada, até que Said Benrahma, na execução perfeita de um livre frontal ainda longe da baliza defendida por Predrag Rajkovic, repôs a igualdade, aos 27 minutos.

O golo mudou o perfil do encontro, com o NEOM a passar a criar mais problemas ao setor mais recuado do Al Ittihad, sendo disso exemplo o remate perigoso de Benrahma aos 38 minutos, que fez a bola a passar muito perto do poste da baliza adversária.

Depois deste susto, o campeão saudita subiu o nível na segunda parte, que dominou até se tornar a adiantar no marcador.

Aos 56 minutos, o português Luís Maximiano, guarda-redes do NEOM, brilhou perante Karim Benzema, travando o remate à “queima-roupa” do internacional francês com uma grande defesa. Pouco depois, porém, nada pôde fazer para impedir Bergwijn de fazer o 2-1.

No tudo por tudo para tentar evitar a derrota, o NEOM viu Fabinho e Rajkovic negarem o empate a Nathan Zeze, ao minuto minuto 90+3.

Na resposta, Ahmed fechou o jogo com o 3-1, apontado aos 90+7 minutos na sequência de uma saída da baliza desastrosa de Maximiano.

O Al Ittihad, que continua sem perder fora de casa na Liga saudita, sobe ao quinto lugar da tabela classificativa, agora com 20 pontos. Para trás ficou o NEOM, que mantém os 17 com que entrou na jornada.

A ronda fica completa com os jogos Al Kholood-Al Hilal e Al Shabab-Al Qadsiah, que arrancam às 17h30 desta quarta-feira.