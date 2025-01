Cristiano Ronaldo voltou a abanar o frasco de ketchup e o Al Nassr regressou, esta terça-feira, às vitórias, ao vencer no terreno do Khaleej por 3-1. Fábio Martins ainda assustou a equipa de Stefano Pioli que teve de acelerar na ponta final do jogo para garantir um triunfo que lhe permite ultrapassar o Al Qadsiah na classificação e a regressar ao pódio da liga saudita.

O FILME DO JOGO

O jogo começou, desde logo, com o Al Nassr ao ataque, com Ângelo, Otávio e Sadio Mané no apoio direto a Cristiano Ronaldo, com os visitantes a assumirem as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola que chegou a ultrapassar os setenta por cento.

Do outro lado, o Al Khaleej, com Pedro Rebocho e Fábio Martins, fechou-se muito bem e procurou sair em transições rápidas, quase sempre pelos pés de Fábio Martins o autor do golo que, há poucas semanas, tinha ditado a primeira derrota do Al Hilal de Jorge Jesus (3-2).

Mas a verdade é que era o Al Nassr que mandava no jogo e criava oportunidades, com destaque para dois remates de Cristiano Ronaldo. Uma tendência que foi reforçada a partir do minuto 34, na sequência de uma decisão polémica da equipa de arbitragem. Depois de alertado pelo VAR, o árbitro foi rever as imagens num lance em que Al Hansal corta um lance perigoso do Al Nassr, ainda fora da área, com o braço. O lateral da equipa da casa foi expulso, com vermelho direto, tal como o treinador do Al Khaleej, o grego Giorgos Domis, por protestos.

Em vantagem numérica, o Al Nassr aumentou a pressão, numa altura em que o Al Khaleej já não conseguia responder, com destaque para uma grande oportunidade de Sadio Mané, mas o avançado senegalês não acertou bem na bola.

O intervalo chegou com o nulo intacto, mas com um Al Nassr claramente por cima do jogo e ainda com 45 minutos pela frente.

A segunda parte começou novamente com o Al Nassr à procura do golo, a carregar por todos os lados diante de um Al Khaleej cada vez mais recuado. Ronaldo teve mais uma oportunidade, Sadio Mané mais duas e o golo acabou mesmo por chegar, ao minuto 65, na sequência do melhor lance do jogo. Ângelo escapa pela direita, serve Otávio que, por sua vez, dá de calcanhar, à entrada da área, para o remate de primeira de Cristiano Ronaldo.

Foi o golo 918 na carreira de Cristiano Ronaldo que, logo a seguir, voltou a ter o golo nos pés, apenas com a baliza pela frente, mas atirou torto, ao lado. O Al Nassr parecia confortável no jogo quando Fábio Martins voltou a baralhar tudo. O antigo jogador do Sp. Braga, que já tinha impressionando, com vários pormenores técnicos, improvisou um pontapé de bicicleta que levou a bola ao braço de Ali Lamaji. Um lance que foi revisto pelo VAR e acabou mesmo por resultar num penálti que o grego Fortounis transformou no empate.

Um forte revés para o Al Nassr que reagiu em força e recuperou a vantagem, no minuto seguinte, com Brozovic, com um grande passe, a destacar Al Ghannam que, depois de uma boa receção, atirou a contar.

O Al Nassr recuperava a vantagem a dez minutos do final e acabaria por confirmar o triunfo, já em tempo de compensação, com Saad Haqawi a destacar-se e a oferecer o segundo golo a Cristiano Ronaldo que só teve de encostar.

Cristiano Ronaldo, depois de ter ficado em jejum na ronda anterior, depois de sete jogos consecutivos a marcar, regressa, assim aos golos, em dose dupla, e chega aos 919 golos na carreira, enquanto o Al Nassr regressa ao pódio da classificação da liga saudita.