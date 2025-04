A idade parece não ter efeito para Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, o capitão da Seleção Nacional foi preponderante na vitória do Al Nassr por 2-1 sobre o Al Riyhad, tendo marcado os dois golos da sua equipa.

No entanto, o Al Nassr não começou bem o encontro e foi a perder para o intervalo depois de Selemani [45m+2] ter inaugurado o marcador do jogo.

Contudo, o craque português tinha outros planos e aos 56 minutos igualou a partida a passe de Mané.

Mas o momento da noite estava reservado para o minuto 64. Ronaldo recuperou uma bola perdida à entrada da área e não se fez rogado. Sem deixar a bola cair, atirou um autêntico «míssil» contra a baliza do Al Riyhad, completando a reviravolta no marcador.

Com este triunfo, o Al Nassr está no terceiro lugar com 57 pontos, mais 23 que o Al Riyhad que está no nono posto com 34 pontos conquistados.