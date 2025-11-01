Que loucura de jogo, Cristiano!

Ronaldo foi o herói do triunfo do Al Nassr frente ao Al Fayha, de Pedro Emanuel, por 2-1. Jason, ex- Arouca, ainda marcou primeiro para os visitantes, mas um bis do capitão da Seleção Nacional, com um penálti concretizado aos 103 minutos, virou o jogo e garantiu a sétima vitória em sete jogos na Liga Saudita.

Jorge Jesus, como sempre, apostou numa frente de ataque com Coman, João Félix e Sadio Mané no apoio a Cristiano Ronaldo, mas este jogo em casa esteve longe (muito longe) de ser fácil.

O Al Nassr, é verdade, chegava com os níveis de confiança em alta, depois de seis triunfos em seis jogos para o campeonato e a liderança isolada. No entanto, foi o Al Fayha que deu os primeiros sinais de perigo.

Jason, ex-Arouca, isolou-se nas costas da defesa e rematou forte para uma boa intervenção de Nawaf, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo.

O avançado espanhol deixou o aviso e à segunda não perdoou. Jogada muito semelhante, com Jason a fugir aos centrais e a picar por cima do guarda-redes, para fazer o primeiro do encontro.

Cinco minutos depois o Al Nassr empatou, mas o golo de Coman foi invalidado devido à posição irregular de Mané, no início da jogada.

Mesmo assim, a equipa de Jorge Jesus começou a tomar conta do encontro e, já perto do intervalo, Ronaldo fez o empate. Depois de muito tempo com a bola, o Al Nassr construiu uma excelente jogada que culminou com o passe de Coman para Cristiano dominar e rematar cruzado, para golo.

Jesus mexeu para a segunda parte, mas foram poucas as oportunidades criadas pelo clube de Riade. Só já dentro dos 60 minutos, esteve perto de marcar marcar, novamente por Ronaldo: boa jogada de Ângelo no lado esquerdo, a cruzar para o avançado de 40 anos, mas o remate de pé esquerdo saiu muito enrolado e ao lado.

Não marcou o Al Nassr, quase marcou a equipa de Pedro Emanuel. Nawaf avançou no terreno para cortar uma bola, acabou por perder a mesma com um passe arriscado e o Al Fayha quase marcava do meio campo: a bola saiu ligeiramente torta, mas foi um grande susto.

Com o passar dos minutos, o Al Fayha foi acreditando que podia chegar à vitória. Foram muitos os contra-ataques, que lançaram o pânico na defesa do Al Nassr: umas vezes a bola saiu ao lado, outras surgiu alguém a cortar.

Quando tudo indicava que o jogo ia ficar empatado, o VAR escrutinou uma grande penalidade para o Al Nassr, depois de Mikel Villanueva, ex-V. Guimarães e Santa Clara, ter jogado a bola com o braço dentro da área. Ronaldo vinha de duas grandes penalidades falhadas e assumiu a marcação da grande penalidade aos 103 minutos. Podia parecer arriscado, mas o português não deu hipótese e «fuzilou» o guarda-redes Mosquera, para o golo da vitória.

Com este resultado, o Al Nassr continua 100 por cento vitorioso no campeonato saudita e lidera a classificação com 21 pontos, mais três que o Al Tawoon. Já o Al Fayha permanece no décimo posto, com oito pontos conquistados.