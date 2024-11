Rúben Neves regressou esta segunda-feira ao Al Hilal para dar início à recuperação, depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, na Finlândia, para debelar uma lesão no joelho esquerdo.

Apoiado numa canadiana e com um penso no joelho esquerdo, o internacional português vai agora acelerar a recuperação com o objetivo de regressar à competição no início de 2025, tendo em conta o prazo de dois meses previsto pelo clube saudita para a sua total reabilitação.

No regresso ao clube, o internacional português foi recebido com um grito eufórico do sérvio Milinkovic-Savic.

Veja com o Rúben Neves foi recebido no Al Hilal: