O Al Ittihad de Sérgio Conceição voltou a perder na Liga saudita. Na visita ao Al Riyadh, a equipa do técnico de português foi derrotada (3-1) com golos de portugueses.

Roger, ex-Sp. Braga, alinhou de início. Já Danilo, ex-PSG, não foi opção por estar a cumprir castigo após acumulação de amarelos. Do lado do Al Riyadh, os portugueses Tozé e Leandro Antunes foram também titulares.

O jogo até começou de feição para o Al Ittihad. Roger Fernandes fez um cruzamento com conta, peso e medida para servir Youssef En-Nesyri. O marroquino cabeceou para abrir o marcador aos quatro minutos.

A resposta do Al Riyadh surgiu já no segundo tempo. Nos instantes iniciais da primeira parte, Leandro Antunes voltou a colocar tudo igual (48m). O ex-Sp. Braga aproveitou uma recarga para fazer o golo.

O golo da reviravolta surgiu já numa fase mais adiantada do jogo. Novamente de recarga, desta vez foi Tozé, ex-V. Guimarães, a empurrar para o segundo golo da equipa da casa (80m).

Na recarga de um penálti, Mamadou Sylla, que saltou do banco, marcou o 3-1 final (90+4m).

Com este desaire (3-1), o segundo seguido, a equipa de Sérgio Conceição está na sexta posição com 42 pontos – a 22 pontos do líder Al Nassr. O Al Riyadh, por sua vez, está em lugar de descida – 16.º com 19 pontos.

No outro jogo, o Al Ahli perdeu na visita ao Al Qadisiyah (3-2), depois de estar a vencer por 2-0 ao intervalo.

Ivan Toney (27m) e Valentin Atangana (42m) fizeram os golos da formação visitante no segundo tempo.

A resposta – e que resposta – do Al Qadisiyah apareceu na segunda metade. Al Juwayr reduziu a desvantagem na passagem do minuto 63. Os restantes golos apareceram… em tempo de compensação.

Al Ammar (90+2m) voltou a colocar tudo igual. Pouco depois foi a loucura dos adeptos da casa. Mahnashi (90+8m) vestiu a capa de herói para marcar o golo do triunfo.

Com este desaire (3-2), o Al Ahli está em segundo a dois pontos do líder Al Nassr, que ainda anão jogou na presente jornada. Já Al Qadisiyah está em quarto com 60 pontos.

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