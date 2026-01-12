Cristiano Ronaldo foi substituído no Al Nassr, pela primeira vez, esta época, na liga saudita, no decorrer do duelo com o Al Hilal. O internacional português até reagiu bem à opção do treinador Jorge Jesus, mas, já no banco, reagiu de forma pouco desportiva ao terceiro golo do rival, marcado por Rúben Neves.

O internacional português até tinha marcado o primeiro golo do duelo entre os dois primeiros classificados da liga saudita, mas acabou por ser substituído, aos 83 minutos, já depois do Al Hilal ter dado a volta ao resultado e numa altura em que o Al Nassr já estava reduzido a dez.

A ver o seu número na placa de substituição, Cristiano Ronaldo sorriu e dirigiu-se calmamente para a linha lateral, tirando a braçadeira de capitão, antes de ser recebido uma «palmadinha» de consolação do míster Jorge Jesus.

Já sentado no banco de suplentes, Cristiano Ronaldo viu Rúben Neves fazer o 3-1, na conversão de uma grande penalidade e, a olhar para a câmara, fez um gesto com os dedos, passando a ideia de que o Al Nassr estava a ser «roubado».

Ora veja: