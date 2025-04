Marcos Leonardo esteve em especial destaque na goleada do Al Hilal aos sul-coreanos do Gwangju (7-0), em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática, tanto no bom sentido, com um golo e uma assistência, como no mau sentido, exibindo um claro mal-estar no momento da substituição.

O antigo jogador do Benfica estava a ser um dos melhores em campo no passeio do Al Hilal. O avançado brasileiro marcou o segundo golo e fez um grande passe para o capitão Al Dawsari fazer o 3-0.

Já na segunda parte, depois de Mitrovic ter elevado a vantagem dos sauditas para 4-0, Jorge Jesus incluiu Marcos Leonardo entre as primeiras opções para sair. A eliminatória estava bem encaminhada, até porque os quartos de final jogam-se em apenas uma mão, mas o avançado fez cara feia quando viu o seu número nas placas eletrónicas. Rúben Neves reparou na «azia» de Marcos Leonardo e procurou acalmá-lo antes do avançado brasileiro deixar o relvado como pode ver nas imagens abaixo.

Marcos Leonardo encaminhou-se para a linha lateral, mas passou nas costas de Jorge Jesus, de rosto fechado, olhando para o lado para evitar o treinador, e dirigiu-se de imediato para o banco, sem cumprimentar o jogador que o substituiu.

O Al Hilal acabou por elevar a vantagem no marcador até aos 7-0, mas a polémica não se ficou por aqui. Já depois no final do jogo, enquanto Jorge Jesus cumprimentava os jogadores, um a um, Marcos Leonardo foi puxado à parte pelo presidente do Al Hilal, Fahad bin Nafel, para uma conversa privada.