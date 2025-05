Cristiano Ronaldo despediu-se dos adeptos do Al Nassr com um golo, marcado na conversão de um penálti, já em tempo de compensação, na vitória sobre o Al Khaleej de Fábio Martins e Pedro Rebocho (2-0). Um jogo de emoções fortes para o português que antes de chegar ao golo já tinha desperdiçado outro penálti e tinha acertado duas bolas nos ferros.

Confira o FILME DO JOGO

Depois de ter ficado de fora dos dois últimos jogos do Al Nassr, Cristiano Ronaldo regressou esta quarta-feira à ação, um dia depois de ter sido convocado por Roberto Martínez para a Final Four da Liga das Nações.

Um jogo que contou, aliás, com quatro portugueses em campo, com Ronaldo, capitão do Al Nassr, a contar com a companhia de Otávio, enquanto, do outro lado, Fábio Martins, capitão do Al Khaleej, jogou com Pedro Rebocho.

Um jogo praticamente de sentido único na primeira parte, com o Al Nassr, a jogar com a camisola da próxima época, a procurar despedir-se dos seus adeptos com uma vitória. O Al Khaleej, por seu lado, apresentou-se descontraído depois de, na ronda anterior, ter garantido a permanência no principal escalão.

Cristiano Ronaldo contou com duas oportunidades flagrantes na primeira parte, mas não conseguiu bater Raed Ozaybi. Na primeira, logo aos 10 minutos, cabeceou ao lado, na sequência de um pontapé de canto, enquanto que, na segunda, já perto do intervalo, tirou um adversário da frente, mas depois escorregou no momento do remate.

Já na segunda parte, o Al Nassr voltou a entrar mais forte e o árbitro foi chamado pelo VAR para ver as imagens de um alegado corte com a mão de um defesa do Al Khaleej, mas o juiz alemão acabou por nada assinalar, uma vez que, no mesmo lance, Cristiano Ronaldo estava em fora de jogo.

No entanto, mal o jogo foi reatado, o árbitro apontou mesmo para a marca dos onze metreis, desta vez sem dúvidas, após uma falta de Abdulraouf sobre Durán. Uma oportunidade de ouro para Ronaldo chegar aos 24 golos na liga saudita, mas, depois de uma «paradinha», o internacional português acertou na parte de fora do ferro. Um lance que deixou CR7 visivelmente frustrado.

Logo a seguir, Ronaldo teve uma oportunidade soberana para redimir-se, a passe de Durán, mas voltou a acertar em cheio no poste. Não era definitivamente tarde para Cristiano Ronaldo, até porque, no minuto seguinte, o Al Nassr acabou mesmo por chegar ao golo, mas foi o colombiano Jhon Durán que marcou, de cabeça, a cruzamento de Sadio Mané.

Quando parecia que Ronaldo ia mesmo despedir-se dos adeptos sem marcar um golo, o internacional português foi derrubado, em plena área, pelo guarda-redes do Al Khaleej e o árbitro apontou, de imediato, para a marca dos onze metros. O português voltou a fazer uma «paradinha», mas desta vez atirou a contar e sorriu.

Foi o 24.º golo de Ronaldo na liga saudita, reforçando o estatuto de melhor marcador, ãgora com três golos de vantagem sobre a concorrência, e também o golo 935 da carreira [ficam a faltar 65 para os 1.000].

O Al Nassr vai encerrar a temporada, na próxima segunda-feira, com uma visita ao campo do Al Fateh, naquele que será, à partida, o último jogo de Cristiano Ronaldo pela equipa saudita.