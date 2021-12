O Al Hilal de Leonardo Jardim apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao bater o Al Raed por 2-0.

Frente à equipa de Eder, herói português do Euro 2016, o ex-Sporting Luciano Vietto inaugurou o marcador para o Al Hilal logo aos 5 minutos e André Carrillo (ex-Sporting e Benfica) assinou o 2-0 final ao minuto 75 a passe de Vietto.

O Al Hilal tem encontro marcado a 13 de fevereiro do próximo ano com o vencedor do Al-Nassr-Al Ittifaq.

Os golos do Al Hilal-Al Raed: