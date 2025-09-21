João Cancelo sofreu uma lesão no tendão da coxa e vai ficar de fora dos relvados entre seis a oito semanas.

A confirmação foi dada pelo Al Hilal, que através das redes sociais confirmou o pior cenário para o internacional português, que se lesionou durante o jogo frente ao Al Duhail, para a Liga dos Campeões da Ásia.

Além disso, o emblema saudita já tinha tomado medidas face à lesão do português, com a inscrição de Marcos Leonardo no lugar de Cancelo para a Liga Saudita. Recorde-se que o avançado brasileiro não foi inscrito pelo Al Hilal no campeonato, em 2024/25, tendo apenas sido utilizado na Liga dos Campeões da Ásia.