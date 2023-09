Esta sexta-feira é dia de duelo de treinadores portugueses na Arábia Saudita, na 5.ª jornada do campeonato. O Al-Ittihad, comandado por Nuno Espírito Santo, recebe o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, a partir das 19 horas.

O Al-Ittihad é o atual líder do campeonato, com 12 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Al-Ahli. O Al Hilal está em terceiro, com dez pontos, os mesmos do quarto, o Al-Taawon.

E se há um treinador português de cada lado, também há jogadores lusos em duelo: Jota no Al-Ittihad e Rúben Neves no Al Hilal.

SIGA, AO MINUTO, O DUELO ENTRE AL-ITTIHAD E AL HILAL.