Jorge Jesus voltou a falar sobre a adaptação de João Félix à Arábia Saudita e confessou que a mudança do jogador para o país poderá ser benéfica, tendo em conta que não existem «distrações» fora do futebol.

O técnico português disse acreditar no futebol do internacional português, de tal forma que na época passada, enquanto ainda orientava o Al Hilal, quis levá-lo para o clube, mas o atleta optou por rumar ao Chelsea.

«Não roubei o Félix a ninguém, estava no mercado e podia ir para qualquer equipa. Acredito no futebol dele e tem características que se enquadram na forma como eu quero a minha equipa a jogar ofensivamente. Já o queria ter levado para o Al Hilal na época passada, mas optou por ir para o Chelsea. Este ano fiz-lhe o convite quando assumi o comando técnico do Al Nassr e só passado algum tempo é que foi possível», referiu.

«Ele está num país em que não há álcool e não há distrações. Na Arábia Saudita, ou joga futebol ou não faz mais nada. Neste momento estou entusiasmado pela forma como ele aborda o futebol, mas ainda está num patamar muito inferior ao talento que vejo nele», acrescentou.