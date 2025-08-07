O início do mês de junho ficou marcado pelo interesse do Al Hilal em Bruno Fernandes e, na altura, Jorge Jesus ainda era técnico da formação saudita.

Mais de dois meses depois, o técnico comentou o episódio e confessou que o jogador preferiu ficar no Manchester United, ao lado de Ruben Amorim. Bruno Fernandes voltou, entretanto, a ser associado ao futebol saudita, desta vez ao Al Nassr, mas Jesus garante que a transferência não vai acontecer.

«Eu queria, mas não vai acontecer. Ele está decidido a ficar no Manchester United. No ano passado falámos os dois e tinha-lhe feito o convite, mas este ano já sabia que ele queria continuar com o Amorim, no campeonato que para muitos é o melhor do mundo. Eu acho que o espanhol é melhor», afirmou o técnico, em declarações ao Canal 11.

O próprio internacional português, recorde-se, já tinha confirmado a nega ao futebol saudita, em conferência de imprensa, e admitiu que a família também foi essencial para a decisão que tomou.

Jorge Jesus também assegurou que o Al Nassr está no mercado à procura de colmatar as saídas de três jogadores: Jhon Durán, Aymeric Laporte e Otávio.

No caso do internacional português, o treinador explicou que apesar de ser apreciador das características do atleta, quer um jogador diferente para aquela posição, ou seja, um «winger».

«Eu gosto do Otávio, é um bom jogador, mas eu quero um "winger". Quero um extremo e o Otávio não é extremo. Tive de prescindir dele e agora estamos à procura de um jogador estrangeiro que possa jogar aberto na linha, não sei se vamos encontrar», acrescentou.