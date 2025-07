Jorge Jesus acertou os detalhes finais da negociação com o Al Nassr e, segundo apurou o Maisfutebol, vai viajar para Riade na próxima segunda-feira para assinar contrato válido por uma temporada (até junho de 2026).

As conversações com os sauditas tiveram de ser prolongadas nos últimos dias por questões burocráticas, mas o acerto entre as duas partes nunca foi colocado em causa.

Alvo recente da seleção do Brasil, Jesus regressa então ao futebol da Arábia Saudita, onde passou duas vezes pelo Al Hilal, agora para dirigir Cristiano Ronaldo, Otávio e companhia.