Agora sim, é oficial. Jorge Jesus confirma a saída do comando técnico do Al Nassr.

Em declarações ao Canal GOAT, o técnico português confessa que o encontro desta noite, que confirmou a conquista da Liga Saudita, é o último à frente da equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix.

«Este é foi o último jogo que fiz no Al Nassr. Agora vou para Portugal, vou passar três ou quatro dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil. Podem-me ver no Brasil, mas só a passar férias», refere.

Assista às declarações de Jorge Jesus: