A estreia de Jorge Jesus à frente no comando técnico do Al Nassr terminou da melhor forma, com uma vitória por 5-2, num particular de pré-época frente ao St. Johann.

Na Áustria e ainda sem Cristiano Ronaldo nas opções, os sauditas até começaram a perder, mas uma mão cheia de golos até aos 82 minutos acabaram por fechar as contas do encontro, graças aos golos de Sadio Mané, Ghareeb, Simakan, Al Sulaiheem e uma infelicidade do conjunto austríaco.

Segue-se mais um particular diante do Toulouse, antes da estreia oficial para o Al Nassr, no encontro da Supertaça contra o Al Ittihad.

Assista aqui a um dos golos do Al Nassr: