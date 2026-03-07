Arábia Saudita
VÍDEO: Jorge Jesus recebe prémio de melhor treinador da Liga em fevereiro
Cerimónia aconteceu antes do jogo deste sábado com o NEOM para o campeonato saudita
Antes da receção ao NEOM deste sábado, Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, recebeu o prémio de melhor treinador da Liga saudita no mês de fevereiro.
Nesse período, o treinador português guiou a equipa de Riade a vitórias frente a Al Riyadh (1-0), Al Ittihad (2-0), Al Fateh (2-0), Al Hazm (4-0), Al Najma (5-0) e Al Fayah (3-1), para o campeonato.
Esta tarde, a partir das 19h, o Al Nassr defronta o NEOM, para a 25.ª jornada da Liga saudita. Caso vença, volta a isolar-se no comando da tabela classificativa, onde se encontra, à condição, o Al Ahli, que na sexta-feira derrotou o Al Ittihad por 3-1.
