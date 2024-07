O Al Ittihad oficializou este sábado a contratação de Lauren Blanc para o comando técnico da equipa.

Através das redes sociais, o emblema saudita partilhou a notícia e ainda algumas fotografias do antigo internacional francês junto dos jogadores. Sem treinar há praticamente um ano, depois de ter saído do Lyon, assume agora um novo desafio na carreira e pela segunda vez fora de França, após a passagem no Al Rayyan.

No currículo, Laurent Blanc tem quatro campeonatos franceses, quatro Taças da Liga de França e cinco Taças de França. Ao serviço do Al Ittihad está também o francês Karim Benzema, que trabalhou com o técnico ao serviço da Seleção Nacional de França.