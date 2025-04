O Neom SC venceu esta terça-feira o Al Arabi por 3-0 e confirmou a subida à primeira divisão Saudita.

Ora, o curioso da situação, é que o Neom joga em Tabuk, uma casa emprestada, dado que a cidade homónima que irá ser sede do clube ainda está em construção.

Neom será uma mega cidade inteligente que faz parte do projeto «Saudi Vision 2030», junto ao Mar Vermelho e ao Golfo de Aqaba para tentar reduzir a dependência de petróleo. O projeto ficou conhecido pela criação de uma «cidade linear», de 170 quilómetros de comprimento mas de apenas 200 metros de largura, sem carros nem estradas.

Há ainda um projeto de uma estância de neve artificial no deserto mas também uma cidade flutuante industrial

O custo para o projeto rondará os 500 mil milhões de dólares e espera-se que algumas partes do projeto estejam concluídas até 2030, agora também com uma equipa de futebol no principal escalão do futebol saudita.

Neom será também uma das cidades que a Arábia Saudita pretende que receba jogos do Campeonato do Mundo de 2034.