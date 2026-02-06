Arábia Saudita
Conceição a ser Conceição: no fim do jogo foi direto ao quarto árbitro
Al Ittihad perdeu por 2-0 na deslocação ao reduto do Al Nassr
O Al Ittihad de Sérgio Conceição perdeu por 2-0 na visita ao Al Nassr e o fim do jogo ficou marcado por um momento... à Sérgio Conceição.
Após o apito final, o técnico mostrou-se visivelmente irritado com algumas decisões tomadas durante o jogo e deixou o campo com inúmeros protestos junto da equipa de arbitragem. Na conferência de impresa, inclusive, elencou duas grandes penalidades que no seu entender ficaram por marcar a favor do Al Ittihad.
Assista aqui ao momento:
