O Al Ittihad de Sérgio Conceição perdeu por 2-0 na visita ao Al Nassr e o fim do jogo ficou marcado por um momento... à Sérgio Conceição.

Após o apito final, o técnico mostrou-se visivelmente irritado com algumas decisões tomadas durante o jogo e deixou o campo com inúmeros protestos junto da equipa de arbitragem. Na conferência de impresa, inclusive, elencou duas grandes penalidades que no seu entender ficaram por marcar a favor do Al Ittihad.

Assista aqui ao momento: